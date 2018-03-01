Курскэнерго снижает дебиторскую задолженность

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» проводит системную работу по взысканию дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии.

Предприятие реализует комплекс мероприятий по возврату долгов, в том числе в сотрудничестве с администрацией Курской области. Представители руководства филиала входят в состав рабочей группы по вопросам принятия мер по минимизации задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими организациями, созданной при администрации региона. Ежемесячно на ее заседаниях устанавливаются сроки и формируются графики погашения задолженности, исполнение которых контролируется членами рабочей группы.

Одним из важнейших направлений работы по возврату долгов является претензионно-исковая деятельность. В 2017 году Курскэнерго удалось взыскать с должников 231,3 млн рублей. На данный момент в судах различных инстанций находится 39 исков на общую сумму 132,8 млн рублей, подготовленных специалистами правового блока филиала.

Несмотря на усилия энергетиков, уровень дебиторской задолженности остается высоким: по состоянию на 1 февраля 2018 года общий долг контрагентов перед Курскэнерго составил более одного миллиарда рублей, в том числе свыше полумиллиарда рублей – просроченная задолженность.

Крупными должниками филиала остаются МУП «Гортеплосеть» и «Горводоканал» города Железногорска (суммы долга – 18,5 млн рублей и 26 млн рублей соответственно) и ООО «Региональная энергосбытовая компания» (долг 61 млн рублей). Несмотря на то, что в конце 2017 года Курскэнерго удалось добиться погашения части их дебиторской задолженности, эти компании продолжают накапливать новые долги.

Предприятие намерено продолжать работу по взысканию дебиторской задолженности, используя для этого все возможности, предусмотренные действующим законодательством. При этом энергетики готовы рассматривать оптимальные для обеих сторон способы погашения долга, а в отдельных случаях учитывать текущие финансовые возможности контрагентов.



