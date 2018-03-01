Город продолжают чистить от снега

В выходные к борьбе со снежными заносами, помимо коммунальщиков, приступили сотрудники ряда курских предприятий, организаций, торговых центров. В общей сложности город от снега чистили около 150 единиц техники и более тысячи человек. Снег убрали с основных магистралей, по которым курсирует общественный транспорт. Вывезли порядка 12 тысяч кубометров снега. Что касается дворов многоквартирных домов - их в Курске более двух тысяч – то проверки инспекции по ЖКХ показали, что большинство компаний выполняют свои обязательства. Среди тех, не спешит чистить от снега дворы, - управляющие компании «Спецстрой Курск», «Альпари», «Курский двор», «Жилсервис». Их руководителям направили письма с требованием срочно навести порядок. Меж тем, в городе продолжают убирать снег. Поэтому власти просят водителей пересесть с личного транспорта на общественный и не парковаться вдоль дорог, чтобы не мешать коммунальным службам. Снегоуборочные работы будут вестись сегодня ночью и завтра.