В Курске открылась конноспортивная школа

Сегодня в Курске торжественно открыли новую конноспортивную школу, построенную на территории старого ипподрома на Магистральной. Конноспортивная школа – первая очередь будущего конноспортивного комплекса - пилотного для России проекта, который в дальнейшем может быть реализован и в других регионах. Новая школа включает в себя крытый манеж, конюшни. Во дворе располагаются тренировочные манежи для лошадей. На территории школы обустроены открытые поля для выгула и тренировок, поле для выступлений с трибунами на 500 мест. Также здесь располагается ветеринарная клиника, фуражные склады и административные здания.



