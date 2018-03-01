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В Курске открылась конноспортивная школа

Вчера, 17:13
В Курске открылась конноспортивная школа
Сегодня в Курске торжественно открыли новую конноспортивную школу, построенную на территории старого ипподрома на Магистральной.  Конноспортивная школа – первая очередь будущего конноспортивного комплекса -  пилотного для России проекта, который в дальнейшем может быть реализован и в других регионах. Новая школа включает в себя крытый манеж, конюшни. Во дворе располагаются тренировочные манежи для лошадей. На территории школы обустроены открытые поля для выгула и тренировок, поле для выступлений с трибунами на 500 мест. Также здесь располагается ветеринарная клиника, фуражные склады и административные здания.

 

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