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Член ЦИК проверил готовность Курской области к выборам

Вчера, 19:56
Член ЦИК проверил готовность Курской области к выборам
18 марта состоятся выборы Президента страны. Как Курская область готовится к ним, узнал член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко. Его визит начался со встречи с губернатором. Ключевая тема беседы — безопасность в день голосования. 60% жителей области смогут получить бюллетени, только пройдя через металлоискатели. Затем Евгений Шевченко посетил школу №60 на проспекте Победы. Там располагается сразу 3 избирательных участка. 
80% избирателей Курской области будут голосовать под присмотром видеокамер. Онлайн-трансляция начнется в 8:00, с открытия участков, и будет вестись до конца подсчета голосов. 
Более 100 курских участков оборудованы электронными урнами — КОИБами. Прозрачность выборов и достоверность результатов  обеспечит технология QR-кодирования протоколов об итогах голосования.

 

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