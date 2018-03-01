Член ЦИК проверил готовность Курской области к выборам

18 марта состоятся выборы Президента страны. Как Курская область готовится к ним, узнал член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко. Его визит начался со встречи с губернатором. Ключевая тема беседы — безопасность в день голосования. 60% жителей области смогут получить бюллетени, только пройдя через металлоискатели. Затем Евгений Шевченко посетил школу №60 на проспекте Победы. Там располагается сразу 3 избирательных участка.

80% избирателей Курской области будут голосовать под присмотром видеокамер. Онлайн-трансляция начнется в 8:00, с открытия участков, и будет вестись до конца подсчета голосов.

Более 100 курских участков оборудованы электронными урнами — КОИБами. Прозрачность выборов и достоверность результатов обеспечит технология QR-кодирования протоколов об итогах голосования.