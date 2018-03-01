Из-за ОРВИ закрылись школа и детский сад

Из-за ОРВИ в Курской области закрылись школа и детский сад. Как уточнили в Роспотребнадзоре, приостановить учебный процесс из-за отсутствия детей пришлось в одной школе Беловского района и одном детском саду Тимского района, а также в 6-ти классах двух школ. При этом по данным санитарного ведомства, заболеваемость ОРВИ в Курской области сохраняется на неэпидемическом уровне. На прошлой неделе она оставалась ниже порогового уровня на 9%. При этом специалисты призывают при первых симптомах гриппа или ОРВИ обращаться за медицинской помощью, оставаться дома, не выходить на работу или учебу, не заниматься самолечением.



