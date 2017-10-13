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Куряне обсуждают благоустройство парков

Сегодня, 08:02
Куряне обсуждают благоустройство парков
18 марта жители Курска, Курчатова и Железногорска смогут проголосовать за ту общественную территорию, которую необходимо благоустроить в первую очередь в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Это  можно сделать на участках для рейтингового голосования. В Курске их 119. Сейчас идет обсуждение разработанных дизайн-проектов парков. Таких в нашем городе 20, в Курчатове – 15, в Железногорске 9. Проекты-победители, набравшие наибольшее количество голосов, реализуют в 2018 году. Все остальные распределят по срокам в зависимости от количества набранных голосов. В целом до 2022 года при федеральной поддержке в Курской области благоустроят 3,5 тысячи дворов, 627 общественных территорий.

 

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