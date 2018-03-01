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Суд вынес приговор курянину, по вине которого при взрыве погибли трое рабочих локомотивного депо

Сегодня, 08:03
Суд вынес приговор курянину, по вине которого при взрыве погибли трое рабочих локомотивного депо
Суд вынес приговор исполняющему обязанности старшего мастера сервисного локомотивного депо «Курск». 47-летний мужчина признан виновным в нарушении требований охраны труда, что повлекло по неосторожности смерть трех человек. Напомним, летом 2017 года инженер-технолог сервисного депо поручил трем слесарям отмыть от мазута стенки скатоподъемника. Для очистки ремонтной ямы им выдали растворитель «нефрас», а не привычные моющие средства. Это было нарушением. Во время уборки запустили двигатель скатоподъемника. От искры воспламенились пары «нефраса», прогремел взрыв. Рабочие получили сильные ожоги, позже скончались в больницах. Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор суда в законную силу не вступил.

 

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