Суд вынес приговор курянину, по вине которого при взрыве погибли трое рабочих локомотивного депо

Суд вынес приговор исполняющему обязанности старшего мастера сервисного локомотивного депо «Курск». 47-летний мужчина признан виновным в нарушении требований охраны труда, что повлекло по неосторожности смерть трех человек. Напомним, летом 2017 года инженер-технолог сервисного депо поручил трем слесарям отмыть от мазута стенки скатоподъемника. Для очистки ремонтной ямы им выдали растворитель «нефрас», а не привычные моющие средства. Это было нарушением. Во время уборки запустили двигатель скатоподъемника. От искры воспламенились пары «нефраса», прогремел взрыв. Рабочие получили сильные ожоги, позже скончались в больницах. Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор суда в законную силу не вступил.



