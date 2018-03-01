В Курске выбрали «Красу полиции»

В Курске состоялся традиционный конкурс «Краса полиции». За титул боролись 22 участницы. До финала дошли 8 красавиц в погонах. На гала-концерте каждая участница представила масштабную программу. Девушкам предстояло представить свою службу, продемонстрировать кулинарные и артистические способности, а также удивить нарядом, изготовленным собственными руками. Было и дефиле в вечерних платьях. Победительницей стала старший лейтенант полиции Кристина Веревкина, инспектор по исполнению административного законодательства Сеймского отдела полиции. Второе место присудили старшему лейтенанту внутренней службы Татьяне Даниловой инспектору штаба ОМВД России по Октябрьскому району. Третье место завоевала младший сержант полиции Екатерина Золотенкова сотрудника конвоя УМВД России по Курску. Она же победила в номинациях «Лучший спортсмен» и «Лучший стрелок». Две финалистки представят ведомство на конкурсе «Мисс Курск 2018».



