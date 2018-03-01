Полицейские откопали из сугробов двух пьяных мужчин
Сегодня, 11:35
В Курчатове, как и по всей Курской области, в минувшие выходные из-за аномальной для марта метели полиция работала в усиленном режиме. В частности, сотрудники ОВД патрулировали заснеженные улицы. Как сообщает Курчатов ТВ, в ходе одного из рейдов полицейским пришлось откапывать из сугробов двух мужчин. Те были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Оба курчатовца заснули в снегу по дороге домой и их начало заносить снегом. К счастью, жертв удалось избежать – любителей горячительного вызволили из снежного плена и передали медикам.