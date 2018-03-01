Под Курском водитель попал в ДТП из-за выброса гравия

5 марта в Курчатовском районе произошло необычное ДТП. Автомобиль пострадал из-за ... обработки дороги песком. Как сообщили в Госавтоинспекции, на трассе "Курск - Льгов - Рыльск" водитель КАМАЗа обрабатывал проезжую часть пескосмесью. Из-под колес КАМАЗа произошёл выброс гравия, который разбил стекло водительской двери проезжавшей мимо ВАЗовской "семёрки". 30-летний мужчина, находившийся за рулем отечественной легковушки, получил ранения.