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Под Курском водитель попал в ДТП из-за выброса гравия

Сегодня, 11:49
Под Курском водитель попал в ДТП из-за выброса гравия
5 марта в Курчатовском районе произошло необычное ДТП. Автомобиль пострадал из-за ... обработки дороги песком. Как сообщили в Госавтоинспекции, на трассе "Курск - Льгов - Рыльск" водитель КАМАЗа обрабатывал проезжую часть пескосмесью. Из-под колес КАМАЗа произошёл выброс гравия, который разбил стекло водительской двери проезжавшей мимо ВАЗовской "семёрки". 30-летний мужчина, находившийся за рулем отечественной легковушки, получил ранения.

 

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