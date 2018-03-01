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ПФР делает взаимодействие граждан с банками более удобным

Сегодня, 12:01
ПФР делает взаимодействие граждан с банками более удобным
Отделение Пенсионного фонда РФ по Курской области обращает внимание курян, что на Едином портале государственных услуг (www.gosusugi.ru) реализован сервис, в рамках которого Пенсионный фонд в Личном кабинете предоставляет гражданину по его запросу сведения о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР.
Гражданин может по своему усмотрению с помощью портала госуслуг отправить полученные сведения о состоянии индивидуального лицевого счета в кредитную организацию. В результате кредитная организация получает от гражданина сведения, достоверность которых подтверждается электронной подписью ПФР, и может их использовать для оценки финансового положения заемщика (в соответствии с приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20 июля 2017 года №375).
Данный порядок информирования доступен любым кредитным организациям, которые включены в систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Уже сейчас подобным образом граждане могут предоставлять информацию в более чем тридцать банков, и это количество продолжает расти.
Напомним, в настоящее время узнать о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР, а также получить другие услуги Пенсионного фонда в электронном виде можно в Личном кабинете на сайте ПФР, на портале госуслуг, а также через бесплатное приложение ПФР для смартфонов, доступное для платформ iOS и Android.

 

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