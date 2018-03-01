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«ПравоМобиль» побывал в Золотухинском и Касторенском районах

Вчера, 12:58
«ПравоМобиль» побывал в Золотухинском и Касторенском районах
По Курской области вновь проехал «ПравоМобиль». На этот раз акцию провели в Золотухинском и Касторенском районах. Жители отдаленных уголков смогли получить юридическую помощь. В ней впервую очередь нуждаются социально незащищенные категории граждан — малообеспеченные семьи, пенсионеры и инвалиды. В акции участвуют специалисты сразу нескольких ведомств - полиции, прокуратуры, Минюста, Нотариальной палаты, Пенсионного фонда, Росреестра, Налоговой службы и других. За консультацией к ним обратились 64 жителя Золотухинского и Касторенского районов. Чаще всего они задавали вопросы, касающиеся пенсионного обеспечения, разъяснения порядка оформления земли и недвижимости, а также оснований привлечения граждан к административной и уголовной ответственности.

 

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