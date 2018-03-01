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В Железногорске ветерану вручили награду спустя 33 года

Сегодня, 08:02
В Железногорске ветерану вручили награду спустя 33 года
На городском собрании Железногорска фронтовику Виктору Максимовичу Погорелову вручили орден Отечественной войны II степени-сообщили в мэрии города горняков. Боевая награда нашла героя спустя 33 года. Виктор Погорелов с 1943-го по 1945-й воевал на Тихоокеанском флоте, участвовал в Японской кампании, отмечен большим количеством наград. Указ о вручении ему ордена Отечественной войны II степени был подписан еще в марте 1985 года, но по стечению обстоятельств боевая награда нашла своего героя только сейчас. Ветеран пожелал, чтобы слово «война» вообще исчезло. 

 

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