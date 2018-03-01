В Железногорске ветерану вручили награду спустя 33 года
Сегодня, 08:02
На городском собрании Железногорска фронтовику Виктору Максимовичу Погорелову вручили орден Отечественной войны II степени-сообщили в мэрии города горняков. Боевая награда нашла героя спустя 33 года. Виктор Погорелов с 1943-го по 1945-й воевал на Тихоокеанском флоте, участвовал в Японской кампании, отмечен большим количеством наград. Указ о вручении ему ордена Отечественной войны II степени был подписан еще в марте 1985 года, но по стечению обстоятельств боевая награда нашла своего героя только сейчас. Ветеран пожелал, чтобы слово «война» вообще исчезло.