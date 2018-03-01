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В Железногорске полицейские дарили автомобилисткам цветы

Сегодня, 08:11
В Железногорске полицейские дарили автомобилисткам цветы
В преддверии 8 марта в Железногорске сотрудники ГИБДД провели акцию «Цветы для автоледи». Полицейские останавливали автомобили, за рулем которых находились дамы, и вручали им цветы. Многие девушки не ожидали такого сюрприза и сначала протягивали им документы. Госавтоинспекторы поздравили автомобилисток с наступающим весенним праздником и желали им не омрачать его нарушением ПДД. Те в свою очередь благодарили за внимание и обещали быть примерными водителями. В УМВД отметили, что в Железногорске женщины водят аккуратнее мужчин и реже попадают в аварии.

 

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