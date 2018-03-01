Курянка похитила чужой кошелек с крупной суммой денег

Полиция задержала 53-летнюю курянку, подозреваемую в краже. Жительница одного из районов области на прилавке в аптеке забыла кошелек. Этим воспользовалась стоявшая за ней в очереди посетительница. Она прихватила с собой бумажник, в котором находилось более 25 тысяч рублей. Однако курянку, не устоявшую перед соблазном, удалось разыскать. Она уже дает признательные показания. Подозреваемая вернула всю украденную сумму. Это смягчит, но не исключит уголовного преследования. За кражу ранее не судимая курянка может отправиться в колонию на срок до 2 лет.

В УМВД напомнили: человек, нашедший вещь, в том числе деньги, обязан принять меры, чтобы вернуть потерянное имущество владельцу, либо передать его на хранение сотрудникам полиции.