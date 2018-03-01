поиск по сайту
 

Курянка похитила чужой кошелек с крупной суммой денег

Вчера, 16:15
Курянка похитила чужой кошелек с крупной суммой денег
Полиция задержала 53-летнюю курянку, подозреваемую в краже. Жительница одного из районов области на прилавке в аптеке забыла кошелек. Этим воспользовалась стоявшая за ней в очереди посетительница. Она прихватила с собой бумажник, в котором находилось более 25 тысяч рублей. Однако курянку, не устоявшую перед соблазном, удалось разыскать. Она уже дает признательные показания. Подозреваемая вернула всю украденную сумму. Это смягчит, но не исключит уголовного преследования. За кражу ранее не судимая курянка может отправиться в колонию на срок до 2 лет.
В УМВД напомнили: человек, нашедший вещь, в том числе деньги, обязан принять меры, чтобы вернуть потерянное имущество владельцу, либо передать его на хранение сотрудникам полиции.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама