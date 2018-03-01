Курян призывают остерегаться сосулек

Мэрия Курска предупреждает горожан об опасности, связанной со сходом снега, наледи и обрушением сосулек с крыш многоэтажек. Власти призывают держаться подальше от карнизов зданий, на которых образовались сосульки, не парковать под ними машины. К слову, ответственность за все травмы, полученные прохожими, несут руководители обслуживающих предприятий, независимо от форм собственности.

Ранее мы рассказывали о двух пострадавших от упавшей наледи. Один случай произошел в Курске на Хуторской, второй - в Железногорске на улице Ленина.



