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Курян призывают остерегаться сосулек

Сегодня, 08:10
Курян призывают остерегаться сосулек
Мэрия Курска предупреждает горожан об опасности, связанной со сходом снега, наледи и обрушением сосулек с крыш многоэтажек. Власти призывают держаться подальше от карнизов зданий, на которых образовались сосульки, не парковать под ними машины. К слову, ответственность за все травмы, полученные прохожими, несут руководители обслуживающих предприятий, независимо от форм собственности.
Ранее мы рассказывали о двух пострадавших от упавшей наледи. Один случай произошел в Курске на Хуторской, второй - в Железногорске на улице Ленина. 

 

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