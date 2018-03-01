Управляющий Воронежским отделением ПАО Сбербанк Денис Скребец провел брифинг для журналистов региональных СМИ

7 марта 2018 года, г. Воронеж. В Воронеже состоялся брифинг заместителя Председателя ЦЧБ - управляющего Головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк Дениса Скребца. На эту должность он был назначен месяц назад.. Денис Дмитриевич рассказал о планах на будущее, подходах в работе и задачах, стоящих перед Головным отделением.

- Воронежское отделение является одним из самых крупных в составе Центрально-Черноземного банка, поэтому от нас ждут высоких результатов в 2018 году, - прокомментировал свое назначение на должность Денис Скребец. – Новая должность не только открывает для меня широкий спектр возможностей, но и ставит много новых управленческих задач. Вызовом для меня является создание эффективной слаженно работающей команды профессионалов, и, конечно, построение глубоких и доверительных отношений с нашими клиентами.

Особое внимание на брифинге было уделено продуктам Сбербанка, в частности, ипотечному кредитованию. Журналистов интересовали перспективы снижения ставок, программа «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми», оформление льготной ипотеки онлайн через сервис «ДомКлик».

- 2017 год был рекордным для Центрально-Черноземного банка по выдаче ипотечных кредитов. Клиенты получили 38 млрд рублей на улучшение своих жилищных условий, что на 37% больше, чем в 2016 году. Из этой суммы 13 млрд рублей были выданы в Воронежской области. Собственным жильем обзавелись или улучшили имеющиеся условия 9,6 тысячи воронежских семей, - поделился результатами работы банка Денис Скребец. – Мы рассчитываем, что объемы ипотечного кредитования в 2018 году будут расти.

В завершение встречи была затронута тема развития безналичных платежей в Воронежской области. Денис Дмитриевич рассказал, что в прошлом году успешно велась эмиссия банковских карт национальной платежной системы «Мир». Только в Головном отделении по Воронежской области выпущено более 245 тысяч таких карт. Практически все «бюджетники» обеспечены картами «Мир». Функционал этих карт равноценен возможностям других платежных систем.

Головное отделение по Воронежской области за последние два года увеличило с 7 тысяч до 16,5 тысяч количество терминалов по безналичной оплате в торгово-сервисной сети. Также Сбербанк участвует в проекте мэрии Воронежа по переводу городского пассажирского транспорта на безналичную оплату. С марта 2017 года картами в троллейбусах расплатились свыше 350 тысяч человек.

- Приоритетная задача Сбербанка – перевод оплаты в безналичную форму. Мы ведем работу по повышению финансовой грамотности населения, приучая наших жителей пользоваться картами и другими безналичными способами оплаты, - рассказал о позиции Сбербанка Денис Скребец.

По окончании брифинга заместитель Председателя ЦЧБ - управляющий Головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк Денис Скребец поздравил всех женщин с наступающим праздником – Международным женским днем 8 Марта.



