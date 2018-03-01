За гибель мужчины от угарного газа ответит руководитель управляющей компании Курска

В Курске перед судом предстанет бывший генеральный директор управляющей компании «Ком Центр», по неосторожности которой погиб мужчина. Как рассказали в СК, два молодых человека в доме по Дружининской вместе снимали квартиру, оборудованную газовой водонагревательной колонкой. Осенью 2016 года один из них пошел в душ, а другой лег спать. Проснувшись ночью от шума воды, он обнаружил в ванной тело друга без сознания. Молодой человек отключил воду и попытался вытащить его. Однако, надышавшись угарным газом, парень потерял сознание и упал на пол, ударившись головой, в результате чего получил черепно-мозговую травму. В сознание он пришел на следующий день вечером и обратился в правоохранительные органы. Смерть 25-летнего потерпевшего наступила от отравления угарным газом, его 24-летний друг получил легкий вред здоровью.

Завершено расследование уголовного дела по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности смерть человека". Его фигурантом стал бывший гендиректор управляющей компании «Ком Центр». Как пояснили следователи, обслуживающая организация не организовала проведение проверок дымохода и вентиляционных каналов в квартире, что привело к скоплению угарного газа. Уголовное дело направлено в суд.