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В Медвенском районе 40-летнюю женщину лишили родительских прав

Сегодня, 12:21
В Медвенском районе 40-летнюю женщину лишили родительских прав
В прокуратуру обратилась жительница Медвенского района, которая попросила содействия в лишении родительских прав бывшей супруги ее сына. С 2010 года дети проживают с бабушкой. Их мать злоупотребляет спиртным. Воспитанием и обучением детей не занимается, здоровьем не интересуется, материальной помощи не оказывает. Отец же отбывает наказание в местах лишения свободы. Прокурор направил в суд исковое заявление о лишении женщины родительских прав и взыскании алиментов на содержание 16-летнего сына и 13-летней дочери. Суд удовлетворил требования прокурора. 40-летнюю женщину лишили  родительских прав в отношении сына и дочери. Также с нее взыскали алименты на их содержание. Детей передали в органы опеки для дальнейшего устройства. 

 

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