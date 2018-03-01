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Главный госавтоинспектор Курской области вручил "цветы для автоледи"

Сегодня, 12:42
Главный госавтоинспектор Курской области вручил
Курск присоединился к акции "Цветы для автоледи", которую проводит Госавтоинспекция. На центральных улицах букеты женщинам в честь грядущего 8 марта вручил главный госавтоинспектор области Алексей Баланин. Помимо цветов, он раздавал памятные сувениры с символикой Госавтоинспекции. Также руководитель ГИБДД пожелал автомобилисткам оставаться всегда любимыми, красивыми и не нарушать Правила дорожного движения, показывая пример всем участникам дорожного движения.

 

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