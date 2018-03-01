Кандидат в президенты России Павел Грудинин снова оказался в центре скандала

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин вновь оказался в центре скандала, сообщает«МК». Представитель КПРФ забыл уведомить ЦИК и налоговые органы не только об иностранных счетах с валютой, но и своем золоте. Этот любопытный факт стал известен благодаря Федеральной налоговой администрации Швейцарии.

По информации, предоставленной швейцарскими налоговиками, с начала 2016 года до 31 декабря 2017, когда кандидат от КПРФ заверял всех, что не имеет денежных средств на заграничных счетах, последних там было открыто ни много, ни мало 13, они находились в банке UBS Switzerland AG. Напомним, ранее считалось, что таких счетов у него всего два.

Сейчас предстоит разобраться в том, были ли эти счета закрыты на момент его регистрации кандидатом или нет. И если нет, то речь идет о грубом нарушении закона «О выборах президента Российской Федерации» и «О валютном регулировании и валютном контроле». В свете вновь открывшихся фактов остается гадать: не по этой ли причине кандидат Грудинин прекратил свое участие в дебатах. Кто знает, возможно, ему просто неудобно отвечать на такие непростые вопросы перед своими избирателями.

По свежим данным из Швейцарии, на заграничных счетах Грудинин, кандидат, ратующий за масштабную национализацию, хранил подальше от российского народа, свое золото. Его ценность – это без 5 килограммов драгоценного металла в золотых слитках на сумму более 230 тысяч долларов. Кстати, примечательно, что сам Грудинин на встречах с избирателями не раз заявлял о том, что выступает против вывода капитала из страны.

Ранее ряд изданий сообщал, что в Федеральную налоговую службу России Павел Грудинин представил информацию лишь о двух счетах. По 11 другим у налоговой никаких сведений не имелось: они были обнародованы после проверки, которую провела Федеральная налоговая администрация Швейцарии. Сделать это последняя имела право согласно межгосударственному соглашению, имеющемуся между Россией и Швейцарией. Исходя из этих данных, выходит, что Павел Грудинин по каждому счету не менее двух раз нарушил закон о валютном контроле, когда открывал и когда закрывалих.

«Многочисленные нарушения валютного и налогового законодательства грозят Грудинину как минимум административной ответственностью», — комментирует ситуацию с кандидатом от КПРФ адвокат Рубен Маркарьян. Эксперт уверяет, что теперь кандидату Грудинину потребуется заплатить штраф за сокрытие сведений о счете, а также от 75 до 100% от суммы каждой проведенной валютной операции, о которой тот «забыл» уведомить налоговые органы.

Однако больше всего экспертов пугают вовсе не суммы, которые вертятся вокруг Павла Грудинина. Ни для кого не секрет, что он мультимиллионер и владелец ЗАО «Совхоз имени Ленина», в чьей собственности находятся земли в Московской области на миллиарды рублей. Куда более удручает то, что человек, который заявляет свою кандидатуру на пост президента России, не чурается систематически нарушать российские же законы, по сути, обманывая и государство, в благополучии которого, он «заинтересован», и своих избирателей, вешая тем лапшу на уши. При это ведет свою игру он, конечно, осторожно, поскольку законами владеет, а еще имеет ресурсы привлекать первоклассных юристов для консультаций.

«Грудинин — состоятельный человек, имеющий возможность консультироваться с самыми профессиональными юристами по банковскому и налоговому праву, — говорит Рубен Маркарьян, — однако при этом вскрываются все новые и новые незаконные операции».