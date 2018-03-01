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8 марта в Курской области ожидаются снег, туман и гололедица

Вчера, 15:52
8 марта в Курской области ожидаются снег, туман и гололедица
Погода в Международный женский день в Курской области не порадует. Как говорится в сообщении МЧС, завтра в регионе ожидаются снег, мокрый снег, дождь и морось. Местами возможно налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Сегодня ночью и завтра утром местами прогнозируют туман. Порывы ветра будут достигать 11 м/с. При этом ожидаются температурные качели – от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Участников дорожного движения призывают быть внимательными и осторожными. 

 

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