8 марта в Курской области ожидаются снег, туман и гололедица

Погода в Международный женский день в Курской области не порадует. Как говорится в сообщении МЧС, завтра в регионе ожидаются снег, мокрый снег, дождь и морось. Местами возможно налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Сегодня ночью и завтра утром местами прогнозируют туман. Порывы ветра будут достигать 11 м/с. При этом ожидаются температурные качели – от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Участников дорожного движения призывают быть внимательными и осторожными.