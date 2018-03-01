Винокур передаст курскому детдому деньги, выигранные на передаче «Секрет на миллион»

В эфире показали очередной выпуск программы «Секрет на миллион». Эта передача дает возможность зрителям узнать тайны из жизни российских знаменитостей. На этот раз героем стал юморист Владимир Винокур. Уроженец Курска готовится отметить двойной юбилей. В конце марта артист отметит 70-летие и отпразднует полвека творческой жизни. В эфире Винокур впервые рассказал ведущей Лере Кудрявцевой, как долго боролся за жизнь родного брата Бориса, а после его смерти поддерживал его вдову и племянницу. Также артист поведал, как четыре раза оказывался на волоске от смерти. Артист раскрыл тайну щедрого подарка внуку на совершеннолетие и познакомил зрителей со своей мамой. Отвечая на вопросы, гости программы могут заработать до миллиона рублей. Винокур не стал раскрывать все секреты и выиграл 250 тысяч. Артист рассказал, что планирует направить эти деньги на благотворительность, в частности, воспитанникам детского дома в Курской области. Добавим, Владимир Винокур и его друг Лев Лещенко много лет шефствуют над домом-интернатом, расположенным в Пенах. Свой выигрыш в телепередаче «Кто хочет стать миллионером» в 2013 году они направили в это детское учреждение.