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Курское «Динамо» завоевало путевку в Финал четырех Евролиги

Вчера, 15:11
Курское «Динамо» завоевало путевку в Финал четырех Евролиги
Накануне курское «Динамо» одолело «Фамилу» в выездном матче со счетом 73:60. Это была вторая победа в четвертьфинальной серии женской баскетбольной Евролиги. Таким образом курский клуб завоевал путевку в Финал четырех. Победа стала 36-й подряд для «Динамо» в Евролиге и 37-й во всех турнирах со старта сезона. 
В Финал четырех также уже пробились УГМК из Екатеринбурга, одолевший в двух матчах УСК (Чехия), а также турецкий «Фенербахче», дважды переигравший французский «Бурж». Для выявления еще одного участника понадобится третий матч между венгерским «Шопроном» и турецким клубом «Якин Догу». Финал четырех Евролиги станет для курянок, действующих чемпионок, третьим. В первом они взяли «бронзу», во втором — «золото». Он состоится 20-22 апреля.
  

 

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