На матч «Авангарда» девушек будут пускать бесплатно

Сегодня курский «Авангард» проведет первый домашний матч года. Подопечные Хасанби Биджиева принимают на «Трудовых резервах» «Волгарь» из Астрахани. Курские футболисты, набрав 28 очков, занимают 14-е место в ФНЛ, астраханцы на 9-й строчке турнирной таблицы, у них – 36 очков. Матч 1-го круга, проходивший на поле «Волгаря», завершился ничьей – 1:1. Начало сегодняшней встречи 27-го тура Футбольной национальной лиги в 15 часов.

Как сообщили в «Авангарде», для женщин вход на игру будет бесплатным в сопровождении мужчины, купившего билет.



