Эксперты оценили восьмерых кандидатов в президенты РФ
Сегодня, 09:35
В России вовсю развернулись теледебаты, в ходе которых населению страны предстоит оценить кандидатов в президенты, чтобы впоследствии сделать свой выбор в день икс – 18 марта. Такой «теледебатный» формат знакомства с возможными будущими лидерами страны позволяет людям заранее оценить реалистичность программ политиков, управленческими навыки кандидатов и в конце концов их харизму. И кое-что о кандидатах прояснилось уже сейчас, менее чем за две недели до выборов, отмечает «КП».
Эксперты полагают, что у кандидата в президенты номер один Владимира Путина есть немало шансов оказаться вновь избранным. Наблюдатели фактически единодушно считают, что нынешний президент России не идет в президенты, а продолжает по-прежнему работать на своем посту.
«Очевидно, что его шансы быть переизбранным довольно высоки, - комментирует вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. - Однако, учитывая, что остальные кандидаты - интересные и сильные соперники, вряд ли выборы станут для него простой формальностью».
Еще один интересный кандидат, который уже успел наделать вокруг себя много шума, - Павел Грудинин. Станет ли он вторым, а для КПРФ, которую он представляет, второе место – традиционное, пока не очень понятно. Сначала миллионер, глава ЗАО «Совхоз имени Ленина» приятно удивил народ, однако ближе к выборам начали вскрываться, увы, довольно нелицеприятные факты, касающиеся его деятельности. Кроме того, эксперты, в частности политолог и публицист Леонид Радзиховский называет Грудиниина симулянтом. «Он меняет партии и обещания. Поэтому не может внятно рассказать о своей политической платформе. Его программа «20 шагов» – сплошные штампы», – говорит эксперт. Не оставляют без внимания наблюдатели и тот факт, что позиционирующий себя крепким хозяйственником Грудинин на поверку – классический коммерсант, и главные источники его дохода – сдача в аренду дорогой земли.
Припоминают кандидату от КПРФ и историю с обманутыми пайщиками в собственном же совхозе. Так, по мнению политолога Алексея Рощина, Грудинин не сможет построить прозрачную властную систему», поскольку не может «даже в собственной декларации навести порядок. Против кандидата номер два и его история со счетами в Швейцарии. Человек, так рьяно выступающий на национализацию, направо и налево заявляющий, что не одобряет хранение капитала за границей, сам держит все самое ценное, в том числе золотые слитки на сотни тысяч долларов на заграничных счетах.
«При регистрации «забыл» указать несколько миллиардов рублей в заграничных банках. Позже - еще одни счета в банках Швейцарии и Австрии, дом в Испании. Как же такой рассеянный идет в президенты мировой ядерной державы? – задается резонным вопросом первый секретарь ЦК РКРП-КПСС Виктор Тюлькин.
Политологи считают, что выдвижение КПРФ такого кандидата как Грудинин, не поддерживаемого даже пламенными сторонниками коммунистов, может привести к серьезному конфликту и даже к расколу внутри партии, и рекомендуют изучить еще двоих левых кандидата - Сергея Бабурина, представляющего «Российский общенародный союз», и Максима Сурайкина от «Коммунистов России».
Между тем, большинству экспертов оказалось не понятным выдвижение бизнес-омбудсмена Бориса Титова от «Партии роста», а вот «яблочнику» Явлинскому, напротив, пророчат на предстоящих выборах интересный расклад. «Он способен сменить имидж правильного, но скучного кандидата для либеральной научно-технической интеллигенции, выступить жестким критиком режима и потеснить соперников по демократическому лагерю», - говорят исследователи.
Представляющую «Гражданскую инициативу» Ксению Собчак эксперты рассматривают как весьма «увесистого» кандидата, она, по словам Алексея Рощина, может заручиться поддержкой протестного класса недовольных “рассерженных горожан” и молодежи.
Эксперты отдают должное лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Аналитики отмечают, что политическое долгожительство не мешает лидеру партии привлекать все больше новых сторонников, и он будет претендовать также на второе место.
Источник материала - https://www.kp.ru/daily/26803/3837913/