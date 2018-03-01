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Гол Альшина принёс «Авангарду» победу над «Волгарём»

Сегодня, 08:43
Гол Альшина принёс «Авангарду» победу над «Волгарём»
Курский «Авангард» провел первый домашний матч в этом году. В рамках 27-го тура Футбольной Национальной лиги команда Хасанби Биджиева в субботу встречалась с «Волгарём» из Астрахани. Со счетом 1:0 куряне одержали победу благодаря пенальти, который реализовал Ильнур Альшин. На 77-й минуте волжане сфолили против Гоцука в своей штрафной. Судья назначил 11-метровый.  Куряне не побеждали на «Трудовых резервах» с 6 сентября прошлого года! Набрав 31 очко, «Авангард» отдалил себя от «зоны вылета» и сохранил 14-е место. Следующий матч курская команда проведет 17 марта в Санкт-Петербурге с «Зенитом-2».

 

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