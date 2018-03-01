Поветкин в Сочи готовится к бою с Прайсом

31 марта боксеру из Курска Александру Поветкину предстоит бой на профессиональном ринге. В Кардиффе он сразится с Дэвидом Прайсом. Тренировочной базой курянин выбрал Сочи, куда для подготовки к важному бою прибыли несколько спарринг-партнеров Поветкина, по габаритам схожих с будущим соперником. В Кардиффе российский боксер будет защищать свои титулы WBO International и WBA Inter-Continental в супертяжелом весе. В случае победы над Прайсом Поветкина ждет бой за звание чемпиона мира с победителем поединка Джозеф Паркер — Энтони Джошуа.