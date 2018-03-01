Курянка украла у жителей Воронежа 400 тысяч рублей

В Воронеже полицейские задержали подозреваемую в серии краж. Ею оказалась ранее судимая 40-летняя жительница Курской области. В декабре злоумышленница позвонила в дверь квартиры. Ей открыли два ребенка, сообщив, что родителей нет дома. Курянка сказала, что «снимает порчу» и «лечит людей». Она прошла в квартиру и похитила золотые изделия общей стоимостью около 300 тысяч рублей. Позднее хозяйка квартиры обратилась с заявлением в полицию. В тот же день гостья из Курска заглянула в квартиру 81-летнего пенсионера. Представившись пожилому воронежцу дальней родственницей, она попросила «занять денег на операцию» и обманом забрала более 100 тысяч рублей. Женщину задержали уже в Курской области. Она призналась, что после освобождения из мест лишения свободы в октябре 2017-го, ей требовались деньги. В поисках наживы отправилась в Воронеж. Похищенные украшения сдала в ломбард в Липецке. Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество». По решению суда подозреваемая заключена под стражу.