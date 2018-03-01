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Сегодня ночью в Курске из горящей квартиры спасли мужчину

Сегодня, 11:52
Сегодня ночью в Курске из горящей квартиры спасли мужчину
Сегодня ночью в Курске из горящей квартиры спасли мужчину. Пожар произошел во втором часу ночи в многоэтажке на проспекте Ленинского комсомола. Загорелась трехкомнатная квартира на третьем этаже. Прибывшие на место пожарные по автолестнице проникли в помещение. В квартире находился мужчина с признаками отравления угарным газом. Его эвакуировали. Огонь потушили. Выгорела одна комната, в коридоре закоптились стены и потолок, сгорели вещи. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электрооборудования.

 

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