Сегодня ночью в Курске из горящей квартиры спасли мужчину. Пожар произошел во втором часу ночи в многоэтажке на проспекте Ленинского комсомола. Загорелась трехкомнатная квартира на третьем этаже. Прибывшие на место пожарные по автолестнице проникли в помещение. В квартире находился мужчина с признаками отравления угарным газом. Его эвакуировали. Огонь потушили. Выгорела одна комната, в коридоре закоптились стены и потолок, сгорели вещи. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электрооборудования.



