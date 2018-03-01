Убийц курского предпринимателя приговорили к длительным срокам

Курский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении трех жителей Воронежа и одного жителя поселка Касторное. Они признаны виновными в разбойном нападении, убийстве и укрывательстве преступников.

Как рассказали в прокуратуре, в декабре 2016-го жители Воронежа решили совершить разбойное нападение и убийство индивидуального предпринимателя, осуществляющего свою деятельность в пос. Касторное Курской области. Для реализации задуманного они привлекли еще двух человек. Распределив между собой роли, один из соучастников преступления, договорился с потерпевшим о встрече. Его подельники находились неподалеку. Встретившись с коммерсантом, подсудимый на машине привез его к месту, где находился второй исполнитель убийства. Вдвоем они до смерти избили бизнесмена. Похитив более 560 тысяч рублей, они уехали в Воронеж.

Другие соучастники помогали убийцам скрыться и уничтожить следы преступления, получив за это вознаграждение.

Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на сроки 13, 17 и 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы и установлением определенных законом ограничений.

За заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений одному из подсудимых назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.

В счет возмещения материального ущерба в пользу потерпевшей взыскано 300 тыс. руб., а также компенсация морального вреда на общую сумму 1 млн. 800 тыс. руб.