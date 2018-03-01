Студент музыкального колледжа слепых убил соседа по комнате

Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего студента 4 курса Курского музыкального колледжа-интерната слепых. Его подозревают в убийстве соседа по комнате. По информации СК, с 2014 года студент жил в одной комнате общежития колледжа с 23-летним однокурсником. Оба - инвалиды 1 группы по зрению, находились в дружеских отношениях. Однако с конца февраля между ними начались ссоры на бытовой почве. Подозреваемый стал жаловаться родителям, что его однокурсник мешает ему заниматься, шумит и не дает высыпаться. 11 марта между ними возникла очередная ссора. Она переросла в потасовку. Подозреваемый схватился за нож и несколько раз ударил своего соседа. После чего бросил нож и выбежал из комнаты. Потерпевшему вызвали «скорую», однако приехавшие медики констатировали его смерть. Подозреваемый задержан, дает признательные показания. Решается вопрос о заключении студента под стражу. Расследование продолжается.



