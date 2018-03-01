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Чаще всего куряне падают во дворах и около магазинов

Сегодня, 14:13
Чаще всего куряне падают во дворах и около магазинов
В выходные, которые длились 4 дня, в Курской области за помощью к медикам обратились 96 человек, получившие травмы на обледенелых улицах. Такие данные изданию «ДДД» привел директор регионального Центра медицины катастроф Владимир Постаралкин. По его словам, каждый день поступало порядка 25-30 пациентов. В основном, помощь требовалась жителям Курска, Железногорска, Курчатова. Из 96 получивших травмы 70 – взрослые. Они получали растяжения, ушибы, реже переломы, – рассказал Постаралкин. Своеобразными «зонами риска», где куряне получали травмы, стали дворы и площадки перед небольшими магазинами.

 

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