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Из горящего дома на Союзной спасли 10 человек

Сегодня, 14:48
Из горящего дома на Союзной спасли 10 человек
 
Стали известны подробности пожара, который произошел сегодня в жилом доме в Курске на Союзной. Ранее мы рассказывали: в трехэтажном здании загорелась квартира на втором этаже. Как сообщили в МЧС, на место направились сразу несколько пожарных расчетов. Из задымленных помещений вывели 10 человек, в том числе одного ребенка. Применялась трехколенчатая лестница, чтобы люди могли покинуть жилье через балконы со второго и третьего этажей. Два человека пострадали, их передали медикам. Сгорела квартира на втором этаже. Пламя уничтожило вещи, бытовую технику, закоптились стены. Причины происшествия и ущерб устанавливаются. На месте работает пожарная испытательная лаборатория Курской области.
 

 

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