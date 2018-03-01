На двух маршрутах автобусы большой вместимости заменили ПАЗиками

На маршрутах №41 и №94 будут работать «ПАЗики» вместо автобусов большой вместимости. Директор департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства Надежда Пупко пояснила, что таким образом городские власти хотят сократить интервал в движении общественного транспорта. В администрацию Курска поступили жалобы на нерегулярную работу автобусов на маршрутах «Пр-т Клыкова (Перинатальный центр) – Аэропорт» и «Ул. Крюкова – Железнодорожный вокзал». На каждом из этих маршрутов перевозку пассажиров осуществляли по одному автобусу большой вместимости с интервалом от одного до полутора часов. Теперь же, в связи с заменой их на «ПАЗики», интервал на маршрутах составит не более 25 минут, – отметила Пупко.