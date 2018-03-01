Курск посетили Игорь Крутой и Федор Добронравов

Сегодня Курск посетили сразу две знаменитости – композитор Игорь Крутой и актер Федор Добронравов. Оба побывали в Доме Советов, где с ними встретился губернатор Александр Михайлов. Добронравова многие знают в первую очередь по популярному сериалу «Сваты», где он сыграл одну из главных ролей. В Курск он приехал, чтобы принять участие во Всероссийском форуме «Люди России», посвященном популяризации рабочих профессий среди молодежи. Именно вокруг этой темы и строился разговор Михайлова и Добронравова. Актера с нашим регионом связывают воспоминания о дедушке, который погиб в боях на Курской дуге, и лучшие друзья, которые являются уроженцами Курска. Артист побывал в Коренной пустыни и признался, что очень впечатлен. Игорь Крутой же открыл в нашем городе Академию популярной музыки. Звездный гость побывал в новой школе на проспекте Победы. Помимо этого, Крутой высоко оценил визитную карточку города – Триумфальную арку.