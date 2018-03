"Час независимой музыки" с Алексеем Ивановым

В ночь со вторника на среду на радио Курс в «Часе независимой музыки» Алексея Иванова прозвучит «Post-Punk meets dub mix (1978 – 1990)»

1. Struggler– Where Are We Now ? (It Was A Very Long Conversation’1982)

2. Singers & Players - Make A Joyful Noise (Leaps & Bounds’1984)

3. Sir Horatio – Abracadubra (Abracadubra / Sommadub 7'' ‘1981)

4. Slugfuckers - Dolphins Aren't Fish (Transformational Salt’1981)

5. Suspect - Right Now (Above Suspicion’1980)

6. Lizard - Sa Ka Na (Babylon Rocker’1980)

7. General Strike - Snowdrops (Danger In Paradise’1984)

8. Cabaret Voltaire - Seconds Too Late (Seconds Too Late 7'' ‘1980)

9. 23 Skidoo - Fire (Urban Gamelan’1983)

10. African Head Charge - Healing Ceremony (Songs Of Praise’1990)

11. Pablo Picasso - Not Movin' (Soft Type’1983)

12. Mouth - Voyage to the Bottom of the Sea (va - Birth of the Y’1982)

13. R.N.A. Organism - Yes, Every Africa Must Be Free Eternally (R.N.A.O Meets P.O.P.O’1980)

14. Basement 5 - Paranoiaclaustrophobia Dub (In Dub 12'' ‘1980)

15. The Ullulators - Pooja Dub (Monads Of Mangonia’1989)

16. Atila - International (International Sandwich’1983)

17. Bootstrappers - Media Dub (Bootstrappers’1989)

18. Naffi - freddies' fever + the hutch (dubs) (D'ya Hear Me 7'' ‘1981)

19. Public Image Ltd - Fodderstompf (First Issue’1978)

20. The Good Missionaries - Fellow Sufferer In Dub (Fire From Heaven’1979)

21. Instant Automatons - Too Big (va - Love Not Devotion’1982)

22. Hamburger All-Stars - Studded Leather Jacket (va - Love Not Devotion’1982)

23. P1E - Up And Above Dub (va - Monogam 006 ‘1980)

24. Bauhaus - In Fear of Dub (Kick In The Eye (Searching For Satori E.P.)’1982)

25. Ruts DC - Pleasures of the Dance (Present Rhythm Collision’1982)

26. The Pop Group - We Are Time (Y’1979)

27. The Stick Figures - Ellis Otivator Dub (The Stick Figures (EP) ‘1981)