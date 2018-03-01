Курская область на создание яслей получит 300 миллионов

В России скоро начнется реализация программы, рассчитанной на 2 года. Правительство выделит регионам почти 50 млрд рублей на строительство яслей для малышей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет. Курская область получит почти 300 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на создание ясельных групп в уже имеющихся детских садах. Сейчас своей очереди, чтобы попасть в ясли, ожидают около 6 тысяч курских малышей. Как пояснила ГТРК «Курск»начальник отдела дошкольного образования городского комитета образования Татьяна Кобелева, проспект Дериглазова - тот район, где остро нужны такие группы, группы для детей раннего развития. Определен детский сад на 280 мест. Для детей до 3-х лет там создадут 4 группы на 94 места. Планируется создание еще 2-х групп в центре города - на базе 107-го детского сада. Кроме того, в сентябре ясельную группу на 25 малышей сформируют на базе детсада №110.