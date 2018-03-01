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Курянам в троллейбусе расскажут об избирательном праве

Сегодня, 08:01
Курянам в троллейбусе расскажут об избирательном праве
Сегодня по улицам Курска проедет правовой «Читающий маршрут». Пассажирам троллейбуса напомнят основные статьи Конституции - главного закона государства, в котором закреплены права и свободы человека и гражданина;  историю и современное состояние избирательной системы России; избирательные права и обязанности. Организаторы расскажут об основных направлениях деятельности участковых избирательных комиссий, избирательных процедурах при проведении Дня голосования, порядке голосования по месту нахождения, ответственности за нарушение избирательного законодательства и т.д. «Счастливый пассажир», которого  выберут на остановке «Курский государственный университет», получит подарок. Стартует «Читающий троллейбус» с Красной площади в 11 часов, он проследует по маршруту № 1.

 

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