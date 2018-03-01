Курянам в троллейбусе расскажут об избирательном праве

Сегодня по улицам Курска проедет правовой «Читающий маршрут». Пассажирам троллейбуса напомнят основные статьи Конституции - главного закона государства, в котором закреплены права и свободы человека и гражданина; историю и современное состояние избирательной системы России; избирательные права и обязанности. Организаторы расскажут об основных направлениях деятельности участковых избирательных комиссий, избирательных процедурах при проведении Дня голосования, порядке голосования по месту нахождения, ответственности за нарушение избирательного законодательства и т.д. «Счастливый пассажир», которого выберут на остановке «Курский государственный университет», получит подарок. Стартует «Читающий троллейбус» с Красной площади в 11 часов, он проследует по маршруту № 1.



