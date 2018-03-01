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Курский драмтеатр готовит премьеру чеховской "Чайки"

Сегодня, 08:02
Курский драмтеатр готовит премьеру чеховской
В апреле Курский драмтеатр имени Пушкина даст премьеру пьесы "Чайка" Антона Чехова. К этой премьере приурочена и очередная встреча актеров в рамках проекта "Театр: беседы о литературе". На этот раз с чеховской "Чайкой" курян познакомят ведущие актеры театра - заслуженная артистка России Галина Халецкая и Андрей Колобинин. Встреча пройдет 11 апреля в библиотеке имени Асеева. Постановкой пьесы занимается Вячеслав Сорокин, знакомый курянам по спектаклям «Гамлет» и «Женитьба Фигаро», - сообщает ИА "Курсксити". 

 

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