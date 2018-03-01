Любители острых ощущений из Москвы обокрали в Курске магазин одежды

Курские полицейские задержали двух жителей столичного региона, подозреваемых в крупной краже из магазина одежды на улице Толстого. Выяснилось, что мужчины специально приехали в наш город для совершения преступления. Как пояснили в УМВД, в торговом зале они спрятали несколько курток и других вещей в сумки и вынесли их, не заплатив. Сумма ущерба превысила 80 тысяч рублей. Полицейские установили личности гастролёров, а также номер и марку транспортного средства, на котором он перемещались. Задержали подозреваемых в Москве. Часть имущества удалось изъять. Выяснилось, что на счету злоумышленников аналогичные преступления в Белгороде и Орле. Они признались, что на воровство шли ради новых эмоции. Теперь «любителям острых ощущений» грозит до пяти лет лишения свободы.