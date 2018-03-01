В Железногорске 18-летнему наркокурьеру грозит 12 лет тюрьмы

В Железногорске полицейские задержали очередного распространителя наркотиков. 18-летний парень попытался заработать, согласившись на предложение из Интернета стать наркокурьером. При попытке сделать закладку его задержала полиция. При досмотре у парня обнаружили несколько свертков с синтетическими наркотиками весом полграмма. Такой объем уже считается значительным размером. Подозреваемый арестован. Если его вину докажут, он может получить до 12 лет лишения свободы.