В школе Железногорска из-за ОРВИ занятия отменили в одном классе

Количество курян, заболевших ОРВИ и гриппом, стало снижаться - сообщает Роспотребнадзор. На минувшей неделе в целом по области заболеваемость гриппом и ОРВИ оставалась ниже порогового уровня на 37%, - пояснили в ведомстве. При этом неделей ранее заболеваемость была ниже порогового уровня на 9%. То есть снижение довольно ощутимое. При этом ограничительные мероприятия из-за отсутствия детей по причине ОРВИ ввели в одном классе школы Железногорска.