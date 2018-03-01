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В школе Железногорска из-за ОРВИ занятия отменили в одном классе

Сегодня, 12:17
В школе Железногорска из-за ОРВИ занятия отменили в одном классе
Количество курян, заболевших ОРВИ и гриппом, стало снижаться - сообщает Роспотребнадзор. На минувшей неделе в целом по области заболеваемость гриппом и ОРВИ оставалась ниже порогового уровня на 37%, - пояснили в ведомстве. При этом неделей ранее заболеваемость была ниже порогового уровня на 9%. То есть снижение довольно ощутимое. При этом ограничительные мероприятия из-за отсутствия детей по причине ОРВИ ввели в одном классе школы Железногорска.

 

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