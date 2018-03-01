В Курске водитель на переходе сбил школьницу. Как рассказал старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Александр Мальцев, ДТП произошло 12 марта примерно в 10.30 возле дома №1 по ПЛК. Водитель автомобиля ВАЗ-2111, двигаясь со стороны Льговского поворота в сторону улицы Серёгина, допустил наезд на 12-летнюю девочку. Она заканчивала переходить дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетнюю с травмами доставили в 4-ю горбольницу. Подчеркивается, что водитель был трезв.



