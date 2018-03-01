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В Курске водитель на переходе сбил школьницу

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В Курске водитель на переходе сбил школьницу
В Курске водитель на переходе сбил школьницу. Как рассказал старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Александр Мальцев, ДТП произошло 12 марта примерно в 10.30 возле дома №1 по ПЛК. Водитель автомобиля ВАЗ-2111, двигаясь со стороны Льговского поворота в сторону улицы Серёгина, допустил наезд на 12-летнюю девочку. Она заканчивала переходить дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетнюю с травмами доставили в 4-ю горбольницу. Подчеркивается, что водитель был трезв. 

 

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