Завтра автоинспекторы проследят за пешеходными переходами

Завтра в Курске сотрудники ГИБДД проведут рейд, направленный на профилактику ДТП с участием пешеходов. Инспекторы особое внимание уделят таким нарушениям, как переход проезжей части в неустановленном месте и на запрещающий сигнал светофора. Следят и за водителями, проверяют, как они проезжают регулируемые пешеходные переходы и перекрестки, а также уступают ли дорогу пешеходам. В Госавтоинспекции подчеркнули, что пешеходный переход не всегда гарантирует полную безопасность. В темное время суток пешеходам рекомендуют иметь на верхней одежде световозвращающие элементы. Напомним, штраф за непропуск пешеходов на «зебре» составляет 1500 рублей, за переход дороги в неположенном месте предусмотрено предупреждение либо штраф в 500 рублей.



