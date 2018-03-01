Продавцы попались с поддельными медкнижками

В Курске продавцы продуктов питания работали без необходимого медицинского допуска. Это выявила проверка прокуратуры Железнодорожного округа. В ведомстве пояснили, что для допуска к подобной работе необходимо пройти медосмотр. Однако трое продавцов вместо этого заплатили неизвестному лицу, чтобы в их медицинских книжках проставили нужные отметки. В последующем медкнижки с заведомо ложными сведениями они предъявили работодателю. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников торговли за использование подложных документов. Продавцам грозит до двух лет исправительных работ.



