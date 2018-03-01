поиск по сайту
 

Продавцы попались с поддельными медкнижками

Сегодня, 13:26
Продавцы попались с поддельными медкнижками
В Курске продавцы продуктов питания работали без необходимого медицинского допуска. Это выявила проверка прокуратуры Железнодорожного округа. В ведомстве пояснили, что для допуска к подобной работе  необходимо пройти медосмотр. Однако трое продавцов вместо этого заплатили неизвестному лицу, чтобы в их медицинских книжках проставили нужные отметки. В последующем медкнижки с заведомо ложными сведениями  они предъявили работодателю. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников торговли за  использование подложных документов. Продавцам грозит до двух лет исправительных работ.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама