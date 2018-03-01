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Психиатр за взятку приговорен к штрафу в 120 тысяч

Сегодня, 13:36
Психиатр за взятку приговорен к штрафу в 120 тысяч
В Курской области бывший врач осужден за взятку. Как рассказали в СК, суд вынес вердикт психиатру Советской центральной райбольницы. Он признан виновным в получении взятки. В ноябре 2016 года мужчина передал врачу в рабочем кабинете 12 тысяч рублей за подписание медицинской документации, необходимой для получения его сыном водительских прав. При получении взятки психиатра задержали полицейские. Суд приговорил доктора к штрафу в 120 тысяч рублей с лишением права на 1,5 года заниматься врачебной деятельностью.

 

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