Психиатр за взятку приговорен к штрафу в 120 тысяч

В Курской области бывший врач осужден за взятку. Как рассказали в СК, суд вынес вердикт психиатру Советской центральной райбольницы. Он признан виновным в получении взятки. В ноябре 2016 года мужчина передал врачу в рабочем кабинете 12 тысяч рублей за подписание медицинской документации, необходимой для получения его сыном водительских прав. При получении взятки психиатра задержали полицейские. Суд приговорил доктора к штрафу в 120 тысяч рублей с лишением права на 1,5 года заниматься врачебной деятельностью.



