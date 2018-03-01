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Мстительный курянин, поссорившись с работодателем, устроил поджог

Сегодня, 14:20
Мстительный курянин, поссорившись с работодателем, устроил поджог
Полицейские проводят проверку по факту возгорания в подвале одного из домов на улице Гагарина Курска. В помещениях располагалась небольшая мастерская по изготовлению аквариумов. Пожар начался ранним утром 7 марта. Причиной произошедшего мог стать поджог. Выяснилось, что один из сотрудников накануне вступил в конфликт с владельцем мастерской. Ночью он открыл дверь своим ключом и поджег помещение. Пожар уничтожил инструменты, аквариумы, коммуникации, а также декоративных рыб. Языки пламени из подвала стали пробиваться вверх и повредили полы в квартирах первого этажа. К счастью, огонь оперативно потушили, жителей эвакуировали, поэтому жертв удалось избежать. 38-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге, задержали по горячим следам, он признался в содеянном. Сейчас в пострадавших квартирах проводится ремонт. По делу назначены пожарная и строительная экспертиза. На основании заключения специалистов будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. 

 

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