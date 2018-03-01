Курян предупреждают о гололедице

Завтра в Курской области ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Это приведет к образованию на дорогах гололедицы - предупреждают в МЧС. Также возможны гололед, налипание мокрого снега. Порывы ветра будут достигать 13 м/с. При этом температура воздуха будет колебаться от - 4 градусов до +1. Участников дорожного движения призывают быть осторожными. Водителям не стоит прибегать к резким маневрам, это может привести к заносу. Пешеходам рекомендуют подобрать нескользящую обувь или приклеить к каблуку кусок поролона.



