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Курян предупреждают о гололедице

Сегодня, 14:36
Курян предупреждают о гололедице
Завтра в Курской области ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Это приведет к образованию на дорогах гололедицы - предупреждают в МЧС. Также возможны гололед, налипание мокрого снега. Порывы ветра будут достигать 13 м/с. При этом температура воздуха будет колебаться от - 4 градусов до +1. Участников дорожного движения призывают быть осторожными. Водителям не стоит прибегать к резким маневрам, это может привести к заносу. Пешеходам рекомендуют подобрать нескользящую обувь или приклеить к каблуку кусок поролона.

 

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