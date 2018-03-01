Курян призвали опасаться сосулек

В Курске прогулки вдоль многоэтажных зданий стали опасны. Из-за перепадов температур на карнизах образовались сосульки и снежные навесы. В городе от падения наледи с крыш уже пострадали несколько человек. В мэрии сообщили, что уже началась работа по очистке крыш многоэтажных домов, муниципальных учреждений и организаций от сосулек и снега. Там, где сделать это сложно, территорию огораживают лентами. Контролирует эту работу городская инспекция ЖКХ и специалисты отделов коммунального хозяйства администраций округов. Власти призвали горожан активнее контролировать свои управляющие компании. Коммунальные службы обязаны отреагировать на заявление. Ответственность за все травмы, полученные прохожими, несут руководители организаций, обслуживающих здания, или их собственники. В случае бездействия управляющих организаций необходимо звонить в Госжилинспекцию Курской области по телефонам: 51-28-31, 57-37-72.

Пострадавшие от падения сосулек граждане имеют право на возмещение вреда. Если поврежден автомобиль, необходимо вызвать сотрудников ГИБДД и составить акт.